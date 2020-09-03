Молодые родители: чета Виторганов отмечает годовщину

Молодые родители: чета Виторганов отмечает годовщину
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруги вместе уже 20 лет

Эммануил и Ирина Виторган отмечают праздничную дату. Супруги состоят в отношениях уже два десятка лет.

Супруги выложили одно и то же фото на своих страницах в Инстаграм. На снимке Эммануил Гедеонович нежно держит любимую жену за руку. Пара выглядит счастливой и гармоничной.

"Мы вместе уже 20 лет как один день..." – трогательно подписал фотографию актер.

Поклонники Эммануила Виторгана радостно восприняли эту новость. Они принялись заваливать артиста приятными поздравлениями.

"Дорогие Ирина и Эммануил! Поздравления с годовщиной свадьбы! Будьте здоровы и счастливы еще долгие годы, растите своих деток на радость" – написал один из пользователей Сети.

Напомним, 80-летний Эммануил и 58-летняя Ирина растят двух дочек – Этель и Клару. В начале августа самой младшей из них, Кларе, исполнился один год.

По некоторым данным, старшую дочь Ирина выносила сама. А младшая якобы появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик поженились в 2003 году. Женщина стала третьей по счету супругой актера. Предыдущая жена Алла Балтер, мать известного артиста Максима Виторгана, скончалась. Эммануил Гедеонович тяжело переживал утрату, и в это непростое время его поддерживала Ирина. Позже их дружеские отношения переросли в роман.

Недавно появилась информация о том, что Эммануил Виторган показал своих красавиц-дочек и помолодевшую жену. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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