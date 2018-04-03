Отстраненная от Олимпиады чемпионка пожалела Родченкова

Российская спортсменка призналась, что не держит зла на человека, перечеркнувшего ее шансы на золотую медаль Игр-2018

Скелетонистка Елена Никитина призналась, что если бы встретила информатора WADA, то просто пожалела бы его.

"Во-первых, я не знаю, кто заставил его все это наговаривать. Может, ему угрожали. Или его семье. Во-вторых, в последнее время слышала много историй о нем от людей, которые знали его лично. Он же больной человек. А на больных не обижаются", – рассказала Никитина в интервью Sport24. Она добавила, что никогда лично не встречалась с Родченковым и видела его только по телевизору.

Елена Никитина первой в истории выиграла для России золото на чемпионате Европы по скелетону и первую олимпийскую медаль – на Олимпиаде в Сочи спортсменка заняла третье место. К сожалению, Никитина вместе со многими российскими спортсменами попала под санкции Международного олимпийского комитета после скандальных откровений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

МОК объявил, что Никитина отстранена от соревнований, пожизненно лишена возможности участвовать в Олимпиадах, от нее потребовали вернуть бронзу Сочи-2014. В итоге Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменку, однако на Олимпиаду в Пхёнчхан она так и не попала. Представители МОК заявили, что квоты на Игры уже перераспределены между другими спортсменами.