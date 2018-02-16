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В метро Москвы грянул апокалипсис

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На перронах скопилась огромная толпа людей

В столичной подземке произошел серьезный сбой. Из-за него была полностью парализована Серпуховско-Тимирязевская линия.

Инцидент случился в тоннеле между станциями "Отрадное" и "Владыкино", сообщает Telegram-канал Mash. Сломались специальные соединители, поэтому автоматическая система не пускает туда поезда.

Произошло это все в утренний час пик. Люди толпились на перронах станций в ожидании поездов. Многие опоздали на работу. Чуть позже ветку запустили, однако интервал движения увеличили до 4 минут, что не позволило целиком разгрузить станции.

При этом пресс-служба Московского метрополитена не пояснила причину произошедшего.

Утром в пятницу, 16 февраля, сообщалось о сбое в движении поездов по Таганско-Краснопресненской линии, отмечают Dni.RU. Технические неполадки в столичной подземке были зафиксированы примерно в 07:40.

По словам очевидцев, пассажиров по громкой связи предупредили об увеличении интервалов в движении поездов и попросили быть внимательнее, отмечает сайт "Комсомольская правда". Но причину неполадки также не назвали. 

. После этого пассажиров стали предупреждать по громкой связи об увеличенных интервалах движения на линии 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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