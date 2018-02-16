В метро Москвы грянул апокалипсис

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В столичной подземке произошел серьезный сбой. Из-за него была полностью парализована Серпуховско-Тимирязевская линия.
Инцидент случился в тоннеле между станциями "Отрадное" и "Владыкино", сообщает Telegram-канал Mash. Сломались специальные соединители, поэтому автоматическая система не пускает туда поезда.
На серой ветке метро поезда в сторону центра идут с интервалами до четырёх минут: люди звереют, по громкой связи объявляют о «технических причинах» и предлагают пользоваться наземным транспортом pic.twitter.com/eqPwgidBbb— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 16 февраля 2018 г.
Произошло это все в утренний час пик. Люди толпились на перронах станций в ожидании поездов. Многие опоздали на работу. Чуть позже ветку запустили, однако интервал движения увеличили до 4 минут, что не позволило целиком разгрузить станции.
8:20-8:45 Серпуховско-Тимирязевская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения на северном участке линии. Движение введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 16 февраля 2018 г.
При этом пресс-служба Московского метрополитена не пояснила причину произошедшего.
Утром в пятницу, 16 февраля, сообщалось о сбое в движении поездов по Таганско-Краснопресненской линии, отмечают Dni.RU. Технические неполадки в столичной подземке были зафиксированы примерно в 07:40.
По словам очевидцев, пассажиров по громкой связи предупредили об увеличении интервалов в движении поездов и попросили быть внимательнее, отмечает сайт "Комсомольская правда". Но причину неполадки также не назвали.
. После этого пассажиров стали предупреждать по громкой связи об увеличенных интервалах движения на линии
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