В метро Москвы грянул апокалипсис

На перронах скопилась огромная толпа людей

В столичной подземке произошел серьезный сбой. Из-за него была полностью парализована Серпуховско-Тимирязевская линия.

Инцидент случился в тоннеле между станциями "Отрадное" и "Владыкино", сообщает Telegram-канал Mash. Сломались специальные соединители, поэтому автоматическая система не пускает туда поезда.

На серой ветке метро поезда в сторону центра идут с интервалами до четырёх минут: люди звереют, по громкой связи объявляют о «технических причинах» и предлагают пользоваться наземным транспортом pic.twitter.com/eqPwgidBbb — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 16 февраля 2018 г.

Произошло это все в утренний час пик. Люди толпились на перронах станций в ожидании поездов. Многие опоздали на работу. Чуть позже ветку запустили, однако интервал движения увеличили до 4 минут, что не позволило целиком разгрузить станции.

8:20-8:45 Серпуховско-Тимирязевская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения на северном участке линии. Движение введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 февраля 2018 г.

При этом пресс-служба Московского метрополитена не пояснила причину произошедшего.

Утром в пятницу, 16 февраля, сообщалось о сбое в движении поездов по Таганско-Краснопресненской линии, отмечают Dni.RU. Технические неполадки в столичной подземке были зафиксированы примерно в 07:40.

По словам очевидцев, пассажиров по громкой связи предупредили об увеличении интервалов в движении поездов и попросили быть внимательнее, отмечает сайт "Комсомольская правда". Но причину неполадки также не назвали.

. После этого пассажиров стали предупреждать по громкой связи об увеличенных интервалах движения на линии

