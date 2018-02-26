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Из дома безработной москвички вынесли почти 17 миллионов

Фото: GLOBAL LOOK press/Petr Chernov
У домохозяйки украли рубли, валюту и драгоценности

Неизвестные неплохо поживились в квартире одной из столичных жительниц. Они прихватили с собой 10 млн руб., $100 тыс. и ювелирные крашения. Общий ущерб безработной хозяйки оценен в 16 млн 676 тыс. рублей.

Женщина проживает на юге Москвы. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то забрался в ее квартиру на Кировоградской улице, и, взломав сейф, где находились деньги и драгоценности, похитил все содержимое.

Об этом РИА "Новости" сообщили в московском главке МВД РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Подозреваемого разыскивает полиция. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. 

Тем временем в Ступино полицейские задержали трех местных жителей в возрасте от 18 лет до 21 года, обворовывавших дачные коттеджи, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Молодчики ломали стеклопакеты и, попав в дома на территории СНТ, выносили бытовую технику, электроинструменты и личные вещи хозяев. А поймали их во время очередной кражи. Часть похищенного обнаружена во время обысков в их жилищах.

Оксана ПОДТУРКИНА
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