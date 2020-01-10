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Назван главный виновник издевательств над стрелком из Забайкалья

Назван главный виновник издевательств над стрелком из Забайкалья
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Им оказался солдат-срочник, проходивший службу с Шамсутдиновым

Следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в забайкальской военчасти против рядового Рустама Мухатова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ. 

Как передают "Ведомости", рядовой Мухатов проходил службу в одном подразделении с Шамсутдиновым, который теперь проходит по делу в качестве потерпевшего. На данный момент он является подозреваемым. Других подробностей пока не называется. 

Ранее рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо. В нем, как сообщал телеканал "360", он раскаялся за свой проступок и попросил прощения. Он также выразил благодарность всем тем, кто поддержал его, передает "Федерал Пресс". 

Сергей САЗОНОВ

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