НАТО заметила в России подготовку к войне

Теперь "укрепляться" начнут страны альянса

Последние 10 лет Москва наращивала военный потенциал с целью проведения крупномасштабной операции. Об этом говорится в отчете Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО. По мнению западных аналитиков, учения "Восток-2018" стали наглядной демонстрацией мобилизационных возможностей России.

"На сегодняшний день Россия в состоянии достаточно быстро сконцентрировать крупные военные силы в любом районе вдоль своих границ под прикрытием ракетно-ядерных сил, а также мощных средств создания зон закрытого доступа "Восток-2018", – отмечается в докладе.

При помощи этих зон Москва сможет "помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них", приводит RT выводы натовских экспертов.

При этом в отчете утверждается, что официальные военные маневры – лишь малая часть усилий, направленных на реализацию "ревизионистских устремлений Москвы". Цель же российского правительства якобы в том, чтобы подготовиться к крупным операциям "против ведущих в военном отношении держав".

Судя по всему, руководство НАТО намерено надавить на страны – члены альянса, в том числе на Конгресс США, чтобы получить от них больше денег.

"Создание отчетов такой тональности означает запрос на необходимость срочного выделения финансирования на все институции НАТО. Поскольку "угроза очевидна", нужно больше готовиться, вооружаться, учиться и так далее", – пояснил RT политолог-американист Александр Асафов.

Кроме того, по мнению члена-корреспондента Академии военных наук политолога Сергея Судакова, такие доклады обычно спонсирует оружейное лобби, которое стремится получить дополнительное финансирование на создание нового оружия.

В России не раз подчеркивали, что военные учения проводятся в стране для отработки сценариев защиты от возможной внешней агрессии.

Маневры "Восток-2018" проходили с 11 по 17 сентября 2018 г. на территории Дальневосточного округа РФ.