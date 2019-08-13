F-14 изрешетили пару МиГ-21

Взрыв самолета противника повредил и машину стрелка

Истребители МиГ-21, которые называют еще "самолетной версией" автомата Калашникова участвовали в огромном количестве воздушных боев начиная с 1960-х годов. Зачастую эти самолеты пересекались в небе с более современными моделями, но все равно одерживали верх. Но точно так же и проигрывали.

МиГ-21 пилотировали советские летчики, вьетнамцы, египтяне, сирийцы, индийцы и иракцы. Во время ирано-иракской войны серьезнейшим испытанием для пилотов МиГ-21 стали встречи с иранскими F-14 Tomcat американского производства.

Журнал The Aviation Geek Club приводит отрывок из книги Тома Купера и Фарзада Бишопа "Иранские F-14 в бою", в которой говорится, что эти пилоты этих самолетов за восемь лет конфликта провели больше боев, чем американцы за всю войну во Вьетнаме.

Два F-14 ВВС Ирана, которые пилотировали майор Хазин и капитан Ахбари, 26 октября 1980 г. обстреляли два иракских МиГ-21, приписанных к базе Калъяат-Салих.

Летчики рассказали, что подкрались к МиГам незаметно на близкое расстояние, так как были вооружены лишь ракетами AIM-7 и AIM-9 ближнего боя.

"Я запустил AIM-9 с близкого расстояния. Когда ракета попала в МиГ-21, сразу же раздался взрыв. К несчастью, огненный шар задел мое левое крыло, а затем и левый двигатель", – вспоминает Хазин.

Его F-14 потерял оставшиеся ракеты, а тем временем ведомый "Томкэт" атаковал второй МиГ-21 двумя ракетами AIM-9 Sidewinder. Капитан Ахбари был уверен, что ведущий уничтожен, а Хазин погиб.

Поблизости было еще два иракских МиГ-21. Однако, как уверяют рассказчики, они сбросили бомбы и полетели на базу, оставив своих товарищей на произвол судьбы.

F-14 Хазина нужно было срочно сажать. Ахбари предложил садиться в Ахвазе или Дизфуле, однако этоот вариант пришлось отбросить: оба аэродрома в скором времени могли попасть в руки иракской армии, а летчикам не хотелось отвечать за F-14, которые попали в руки противнику. С большим риском пилотам удалось дотянуть до своей базы Хатам аль-Анбия.

