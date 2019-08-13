Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-14 изрешетили пару МиГ-21

F-14 изрешетили пару МиГ-21
Фото: commons.wikimedia.org
Взрыв самолета противника повредил и машину стрелка

Истребители МиГ-21, которые называют еще "самолетной версией" автомата Калашникова участвовали в огромном количестве воздушных боев начиная с 1960-х годов. Зачастую эти самолеты пересекались в небе с более современными моделями, но все равно одерживали верх. Но точно так же и проигрывали.

МиГ-21 пилотировали советские летчики, вьетнамцы, египтяне, сирийцы, индийцы и иракцы. Во время ирано-иракской войны серьезнейшим испытанием для пилотов МиГ-21 стали встречи с иранскими F-14 Tomcat американского производства.

Журнал The Aviation Geek Club приводит отрывок из книги Тома Купера и Фарзада Бишопа "Иранские F-14 в бою", в которой говорится, что эти пилоты этих самолетов за восемь лет конфликта провели больше боев, чем американцы за всю войну во Вьетнаме.

Два F-14 ВВС Ирана, которые пилотировали майор Хазин и капитан Ахбари, 26 октября 1980 г. обстреляли два иракских МиГ-21, приписанных к базе Калъяат-Салих.

Летчики рассказали, что подкрались к МиГам незаметно на близкое расстояние, так как были вооружены лишь ракетами AIM-7 и AIM-9 ближнего боя.

"Я запустил AIM-9 с близкого расстояния. Когда ракета попала в МиГ-21, сразу же раздался взрыв. К несчастью, огненный шар задел мое левое крыло, а затем и левый двигатель", – вспоминает Хазин.

Его F-14 потерял оставшиеся ракеты, а тем временем ведомый "Томкэт" атаковал второй МиГ-21 двумя ракетами AIM-9 Sidewinder. Капитан Ахбари был уверен, что ведущий уничтожен, а Хазин погиб.

Поблизости было еще два иракских МиГ-21. Однако, как уверяют рассказчики, они сбросили бомбы и полетели на базу, оставив своих товарищей на произвол судьбы.

Фото: commons.wikimedia.org

F-14 Хазина нужно было срочно сажать. Ахбари предложил садиться в Ахвазе или Дизфуле, однако этоот вариант пришлось отбросить: оба аэродрома в скором времени могли попасть в руки иракской армии, а летчикам не хотелось отвечать за F-14, которые попали в руки противнику. С большим риском пилотам удалось дотянуть до своей базы Хатам аль-Анбия.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Рычаг для агрессора": Киев назвал условия подачи воды в Крым

Открытие Северо-Крымского канала связали с "освобождением" полуострова

США дали Донбассу возможность отделиться

Отказ Киева от Минских соглашений развязывает руки руководителям ЛНР и ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей