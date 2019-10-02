В США назвали Россию источником смертельной опасности

Соединенные Штаты могут исчезнуть с лица Земли, если не признают, что РФ является "величайшей угрозой для американской национальной безопасности". Об этом заявил бывший военный стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон.

По его мнению, Вашингтон недооценивает исходящую от Москвы угрозу. Между тем за последнее время РФ серьезно повысила свою обороноспособность, ее армия – это уже не та разваливающаяся структура, какой была после распада СССР. Россия работает над новыми видами вооружений. Более того, она приступила к созданию систем, которые способны находить и ликвидировать американские спутники в космосе. Это означает, что США реально рискуют утратить господствующее положение в мире, приводит Washington Times опасения полковника.

Сейчас отношения РФ и США достигли такого критического уровня, что эксперты уже допускают возможность начала конфликта с применением ядерного оружия. Если это произойдет, 34 млн американцев погибнут в первые же часы войны, предупреждает Томпсон.

По его мнению, власти США должны это понять, проанализировать свои уязвимости в военно-оборонной сфере и ликвидировать недостатки, чтобы Россия не могла ими воспользоваться. В числе подобных "слабых мест" полковник назвал закупки Америкой российских ракетных двигателей.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд признал, что НАТО больше не превосходит Россию в военном плане.