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Скандал с комендантским часом в Подмосковье прояснили

Скандал с комендантским часом в Подмосковье прояснили
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
продолжениеКарантин в Москве продлили
Глава региона попросил с пониманием отнестись к служивым в тяжелых условиях

Сотрудники правоохранительных органов по ошибке объявили жителям Подмосковья о якобы введенном комендантском часе.

В связи с этим "эпизодом" губернатор области Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к нему, поскольку офицеры беспокоятся о жителях региона, о врачах, которые лечат инфицированных коронавирусом.

Также он обратился к "господам юриспруденции не спекулировать на этой теме". Выступление губернатора опубликовано в "Телеграм-канале" "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в понедельник, 30 марта, Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, на котором поблагодарил силовиков, отметив, что они выполняет важную и непростую работу, пишет издание "Подмосковье сегодня".

А накануне на фоне сообщения о введенном всеобщем режиме самоизоляции в Подмосковье с 20 часов вечера 29 марта в одном из городов области сотрудники полиции на служебном автомобиле через громкоговоритель объявили о начале комендантского часа в регионе. Позже эта информация была опровергнута МВД России. В ведомстве заявили, что в отношении полицейских назначено проведение проверки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Понтий
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Да ладно, лопухнулись мужики.
Им сейчас столько ЦУ напихали - войну объявишь ненароком)))
Поржали и забыли!
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