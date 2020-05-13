Решение властей связано с эпидемией коронавируса

Администрация Московской области приняла решение сдвинуть график плановых отключений горячего водоснабжения, сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-центр регионального Министерства энергетики.

Как отметил руководитель ведомства Александр Самарин, из-за ситуации с коронавирусной эпидемией отключения горячей воды в области будут производиться в летний период.