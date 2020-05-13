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В Мособласти перенесли начало отключений горячей воды

Решение властей связано с эпидемией коронавируса

Администрация Московской области приняла решение сдвинуть график плановых отключений горячего водоснабжения, сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-центр регионального Министерства энергетики.

Как отметил руководитель ведомства Александр Самарин,  из-за ситуации с коронавирусной эпидемией отключения горячей воды в области будут производиться в летний период.

Ольга ФЕДОРОВА

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