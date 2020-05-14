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Врач назвал первых претендентов на прививку от коронавируса

Сначала нужно сделать уколы медикам и старикам

Ученые работают над созданием вакцины от COVID-19. Врач-инфекционист, заведующая терапевтическим отделением больнице в Израиле Галина Гольцман назвала тех, кому прививка понадобится в первую очередь.

Она отметила, что сначала нужно поставить уколы старикам и людям с хроническими заболеваниями. Также прививки ждут доктора, которые чаще остальных контактируют с зараженными, информирует РИА "Новости".

Телеканал "360" напоминает, что ранее врачи уже заявили о совершенном прорыве в области разработки вакцины от коронавируса. Кроме того, количество инфицированных в стране снижается уже на протяжении нескольких недель.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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