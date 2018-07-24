В число крупнейших проектировщиков мира попал "Мосинжпроект"

Российская компания оказалась в топ-150

В престижный международный рейтинг "ENR’S 2017 Top 150 Global Design Firms" попал отечественный "Мосинжпроект", который участвовал в таких масштабных проектах, как реконструкция футбольного стадиона "Лужники" к ЧМ-2018 и строительство парка "Зарядье" в Москве.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина, этот успех стал доказательством того, что компания качественно выполняет свои задачи.

"Мы очень гордимся тем, что "Мосинжпроект" оказался в этом престижном мировом рейтинге", – сказал Газизуллин.

В случае с "Лужниками" и "Зарядьем" компания выступала в качестве проектировщика и застройщика. Эксперты и горожане высоко оценили результат трудов. За эти проекты "Мосинжпроект" уже успел получить международные награды и удостоился похвалы президента России Владимира Путина, который назвал концертный зал в "Зарядье" одним из лучших в Европе.

На подходе еще один объект – Центр художественной гимнастики в тех же "Лужниках". Проектировщик планирует сдать его уже в следующем году. Интересная инженерная особенность здания в том, что его крыша выполнена в виде взмаха гимнастической лентой.

"Проект центра был создан с использованием технологий информационного моделирования", – отметил гендиректор "Мосинжпроекта".

Кроме того, компания занимается полным развитием столичного метро и параллельно выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком на ряде других строящихся объектов в Москве.