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Назван верный признак скорой смерти

Фото: www.globallookpress.com
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Проблемы с обонянием укажут на более серьезные недомогания

Падение чувствительности к запахам может стать симптомом близкого ухода из жизни – к такому выводу пришли американские ученые.

Исследования показали, что пожилые люди с плохим обонянием на 46% чаще умирали в течение 10 лет, прошедших после того, как был сделан тест на различение запахов. По мнению экспертов, ухудшение способности ощущать ароматы как-то связано с изменениями, которые происходят в организме, и постепенно приводят к ранней смерти.

Ученые протестировали свыше двух тыс. человек в возрасте от 70 до 79 лет между 1997 и 1998 годом. Они дожны были определить 12 видов ароматов. Исследование проводилось до 2014 г. – или до смерти испытуемых. Наблюдая за участниками эксперимента, специалисты пришли к выводу, что способность различать запахи стала сильным индикатором предсказания смерти у казавшихся здоровыми людей – независимо от их расы или пола.

Авторы исследования подчеркивают, что способность различать ароматы может ухудшиться от таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона, однако менее трети испытуемых в итоге заболели такого рода недугами. Плохое обоняние оставалось самым сильным индикатором скорой смерти у людей, независимо от того, страдали ли они от старческой деменции и подобных ей заболеваний.

Более того, в некоторых исследованиях авторы приходят к выводу, что падение чувствительности к запахам приводит к преждевременной смерти в течение пяти лет, однако в этих разработках не учитывались такие переменные, как пол, раса и состояние здоровья, отмечается на сайте Live Science. 

Валентина МАЙОРОВА
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