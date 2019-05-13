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Не навреди: рассчитана безопасная для сердца доза кофе

Фото: pixabay.com
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Эксперты провели математически точный эксперимент

Если выпивать в день больше шести чашек кофе, риск развития болезней сердца увеличивается на 22%.

К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии, сообщает Daily Mail. в масштабоном исследовнии приняли участие почти 350 тысяч человек. При этом выяснилось, что даже те люди, организм которых генетически был предрасположен к более эффективной переработке кофеина, чувствовали дискомфорт, если пили более шести чашек в день. При этом большинство людей пьют не более полутора чашек этого напитка в день, отмечает НСН

Ранее канадские ученые обнаружили, что риск сердечного приступа увеличивается на 50%, если в течение жизни человек выпивает более 2 млн чашек кофе. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации считают, что существуют аргументы за и против употребления кофе. С одной стороны, кофе способствует расщеплению жиров и высвобождает энергию для функционирования организма. С другой стороны, этот напиток возбуждает нервную систему и может оказать негативное влияние на почки.

Кроме того, эксперты предупреждают, что вредное воздействие кофе может быть обусловлено не самими кофейными зернами и содержащимися в них веществами, а сахаром и сливками, которые обычно добавляются в этот напиток. Жир и сахар негативно действуют на сердечно-сосудистую систему, напоминают врачи.

Валентина МАЙОРОВА
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