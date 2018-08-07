Россиян освобождают от платы за входящие звонки в поездках

"Большая тройка" сотовых операторов сделает роуминг менее затратным

"Мегафон", МТС и "Билайн" прислушались к требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компании отменяют взимание денег за услуги, предоставляемые за пределами региона абонента.



На сайте "Мегафона" говорится, что плата за входящие звонки в роуминге будет отменена с 1 сентября.

Для пользователей "Билайна" изменения вступят в силу 20 августа, сообщили в компании.

Представитель МТС Алексей Меркутов подтвердил "Ведомостям", то МТС также отменяют плату за входящий роуминг, но не уточнил сроки вступления в силу изменений.