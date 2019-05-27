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Названы положительные свойства регулярного секса

Фото: www.globallookpress.com
Интим снижает вероятность возникновения опасных заболеваний

Британские ученые изучили влияние регулярного секса на здоровье партнеров. Как выяснилось, половой акт как минимум раз в неделю повышает иммунитет, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, еженедельные занятия сексом являются хорошим антидепрессантом и регулятором гормонов в организме. Причина такого положительного эффекта кроится в активном обмене веществ, который происходит во время процесса.

Исследование показало, что в среднем за один половой акт сжигается 85 калорий. Также в организме начинает обильно выделяться гормон окситоцин, влияющий на половые функции. Еще одним аргументом за регулярный секс является тот факт, что риск умереть в ближайшие 10 лет у мужчин снижается на 50%. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что эксперимент проводился с 2013 по 2019 год. В нем приняло участие большое количество гетеросексуальных пар.

В заключение проведенного исследования ученые посоветовали вступать в интимную связь хотя бы раз в неделю. Однако, половина женщин и две трети мужчин признались, что хотели бы заниматься сексом чаще.

Анастасия ГОРЮНОВА
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