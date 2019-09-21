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На Марсе нашли окаменевшего йети

На Марсе нашли окаменевшего йети
Фото: www.pixabay.com
Огромное существо поразило экспертов

Уфолог Скотт Уоринг утверждает, что нашел на Марсе существо похожее на снежного человека.

По его словам, эта находка перевернет сознание людей. У йети, как отмечает эксперт, отчетливо видны глаза и руки.

"Я тоже вижу что-то в скалах. Кто знает, хотя, может быть, просто случайные камни с диким воображением, но все возможно. Похоже на заброшенный парк скульптур", – сказал исследователь.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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