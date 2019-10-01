Про романтические вечера на лоджии придется забыть

В повседневную жизнь россиян вмешалось МЧС. С 1 октября на балконах многоквартирных домов запрещено разводить открытый огонь. Соответственно, ни мангал, ни бенгальские огни, ни свечи зажигать там нельзя. Штраф – 3 тыс. руб., если просто заметили нарушителя, 5 тыс.руб. – если возник пожар.

Курить на балконах, в принципе, можно, но если непотушенная сигарета привела к возгоранию, то на нарушителя также налагается штраф, передает телеканал "360". Правило распространяется не только на жилые дома, но и на гостиницы.

Еще один новый запрет – на размещение в жилых домах хостелов. Если владелец квартиры хочет принимать постояльцев, он обязан перевести ее в нежилой фонд и сделать отдельный вход. Открывать мини-гостиницы в жилом доме можно только на 1 этаже.

С 1 октября получат прибавку к зарплате бюджетники, которых не коснулась прежняя волна повышений: нянечки в детсадах, бухгалтеры госучреждений и т.п. Индексация составит 4,3%. На столько же вырастут оклады военных и силовиков.

Военные пенсии с 1 октября увеличатся на 6,3%.

Фрукты и ягоды должны стать дешевле. По крайней мере, НДС на этот вид продуктов снизится до 10%. При этом молочная продукция может подорожать, потому что с 1 октября НДС на пальмовое масло подняли до 20%.

Увеличены и выплаты по европротоколу по ОСАГО. Теперь максимальная сумма покрытия ущерба при упрощенном оформлении ДТП составит 400 тыс. рублей. Правило распространяется на все регионы страны, пишет "РГ".