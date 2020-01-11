Об опасном недуге могут говорить постоянная изжога или тошнота без причин

Одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний является рак желудка. Его симптомы часто путают с гастритом или язвой.

Чтобы вовремя определить болезнь, важно на регулярной основе проходить обследования, пишет "АиФ". В случае возникновения таких симптомов, как чувство вздутия живота после еды, быстрое насыщение при малом количестве съеденной еды, постоянная изжога или тошнота без причин, следует незамедлительно обратиться к помощи врача.

Специалисты уверяют, что для предупреждения развития рака желудка, необходимо следовать ряду правил. Важно контролировать свой весь, включить в рацион фрукты и овощи, а также отказаться от курения и заниматься спортом.