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Эти симптомы сигнализируют о наличии рака

Эти симптомы сигнализируют о наличии рака
Фото: www.pixabay.com
Об опасном недуге могут говорить постоянная изжога или тошнота без причин

Одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний является рак желудка. Его симптомы часто путают с гастритом или язвой. 

Чтобы вовремя определить болезнь, важно на регулярной основе проходить обследования, пишет "АиФ". В случае возникновения таких симптомов, как чувство вздутия живота после еды, быстрое насыщение при малом количестве съеденной еды, постоянная изжога или тошнота без причин, следует незамедлительно обратиться к помощи врача. 

Специалисты уверяют, что для предупреждения развития рака желудка, необходимо следовать ряду правил. Важно контролировать свой весь, включить в рацион фрукты и овощи, а также отказаться от курения и заниматься спортом. 

Сергей САЗОНОВ

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