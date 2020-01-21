В Тбилиси не видят угрозы для туристов

У россиян нет проблем с безопасностью в Грузии. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития этой страны Натиа Турнава.

По ее словам, поток туристов из РФ в последнее время только растет, хотя люди вынуждены пользоваться не удобными прямыми авиарейсами, а добираться с пересадкой или на автомобилях. Решение Москвы возобновить полеты самолетов было бы правильным, Тбилиси его непременно поддержит, уверена Турнава.

"Мы положительно воспримем отмену нерационального запрета на прямое авиасообщение", – сказала министр, цитирует "Взгляд". При этом она отметила, не располагает информацией о возможной дате начала полетов.

Ранее в Москву на переговоры по поводу авиасообщения приезжала грузинская оппозиция.