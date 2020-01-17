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НАТО ударит по России из Грузии

НАТО ударит по России из Грузии
Фото: flickr.com/The U.S. Army
В Москве заметили подозрительную активность западных военных в Закавказье

Россия готова к сближению с Грузией. Но есть силы, которые этому противятся, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, в частности, на реакцию Тбилиси, когда власти поддались на провокации радикалов в июне 2019 году. Эта история негативно повлияла на российско-грузинские отношения, в частности – отбросила назад переговоры о безвизовом режиме между странами.

Грузинская сторона могла бы извлечь урок из этой ситуации. Однако в Грузии, напротив, растет антироссийская активность иностранных политиков и военных. НАТО и США стремятся всеми силами увеличить свое сотрудничество с Тбилиси и укрепиться в регионе. В России полагают, что западные страны таким образом подстрекают грузин к противостоянию с Москвой:

"Реальной угрозой эскалации напряженности и основным вызовом для региональной безопасности на Южном Кавказе считаем ускоренное военно-политическое "освоение" территории Грузии со стороны НАТО, говорится на сайте МИД РФ. – Рассчитываем, что в США и НАТО всерьез отнесутся к нашим предостережениям".

Ранее грузины потребовали от своих властей приложить усилия для нормализации отношений с РФ. До этого Москва выступала за быстрое решение вопросов взаимодействия с Тбилиси.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Из Молдавии и Украны. На Украине целый город выстроили США для своих военных под Очаковым!
Мизантроп VI
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Добровольно надев натовское ярмо себе на шею, грузинам остаётся только пить чачу и горланить песни.
Снять его никто им уже не позволит!
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