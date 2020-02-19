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Пилот пропавшего малайзийского "Боинга" сознательно устроил массовое убийство

Пилот пропавшего малайзийского "Боинга" сознательно устроил массовое убийство
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Экс-премьер Австралии раскрыл подробности о злополучном рейсе MH370

Власти Малайзии с самого начала знали, что пилот пропавшего с радаров самолета "Боинг 777-200" совершил самоубийство, попутно погубив всех находившихся на борту пассажиров. Об этом сообщил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

"Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они (правительство Малайзии) прекрасно понимали, что именно произошло", – приводит слова Эббота The Australian.

По мнению экс-премьера, страны, граждане которых погибли при крушении рейса MH370, должны тщательно расследовать все обстоятельства этой трагедии, поскольку многие ответы на вопросы до сих пор не даны.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines вылетел в ночь с 7 на 8 марта 2014 г. из Куала-Лумпура в Пекин, но спустя несколько часов исчез с радаров. Установить место крушения "Боинга" не удалось. Все 227 пассажиров и 12 членов экипажа признаны погибшими.

Ранее сообщалось, что эксперты, которые пять лет пытаются разобраться в исчезновении самолета рейса МН370, в очередной раз заявили об угоне лайнера.

Фоторепортаж
"Второй перевал Дятлова": куда исчез МН370
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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