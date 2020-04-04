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Анекдот дня на 5 апреля

Анекдот дня на 5 апреля
pixabay.com
Шутка от "Утра" для хорошего настроения

Во время просмотра "Голубого огонька" россияне делят звезд на две категории.

Первая – а кто это вообще?

Вторая – ого, неужели он еще жив?

Кристина ЧЕРНИКОВА

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