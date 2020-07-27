Что случилось сегодня: последние новости на 27 июля
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Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру
Германия выступила против возвращения России к формату "Большой восьмерки", на Украине окончательно отказались от сотрудничества с Россией в военной сфере, а Порошенко сбежал из Украины – эти и другие новости за 27 июля.
Новости политики
В Германии настаивают, что Россия нежеланный партнер для участия в саммите "Большой семерки". Поводом для такой позиции стал вопрос присоединения Крыма в 2014 году.
На Украине не намерены возвращаться к какому-либо сотрудничеству с Россией в сфере вооружения. В стране решили, что следует продолжать политику импортозамещения, которую начали в 2014 году.
Петр Порошенко решил сбежать из Украины в Турцию после того, как призвал людей на митинг против капитуляции. Его поступок вызвал неоднозначную реакцию у украинцев.
Оппозиционный политик Анатолий Лебедько рассказал, что в этом году выборы в Белоруссии стали первыми, когда Москва не оказывает поддержку действующей власти. Причиной, считает он, может быть обида Путина на Лукашенко.
Экономика
Эксперт рассказал, что часть пенсионеров может претендовать на пенсию в 50 тысяч рублей. При этом необходимо соблюдение ряда условий.
Армия
Российские "Панцири" в Эфиопии были уничтожены разрядом молнии. На Украине на эту новость отреагировали с издевкой, подчеркнув, что против российского оружия воюет даже природа.
Видео испытаний "убийцы" Крымского моста сочли фальшивкой. Военный командир указал на нестыковки и следы монтажа в опубликованном ролике, где запечатлен запуск "Нептуна".
Происшествия
В Москве удалось предотвратить теракт. Сообщается, что мужчина планировал совершить массовый расстрел.
Ученые зарегистрировали вспышку нового коронавируса, неизвестного ранее. Они полагают, что он может быть гораздо опаснее COVID-19 из-за более серьезных осложнений и быстрых темпов распространения.
В двоих мужчин в Москве попала молния. Они пытались скрыться от непогоды под навесом.
Шоу-бизнес
Юлии Барановской предложили присмотреться к холостому солисту "Иванушек". Поводом стало трогательное поздравление телеведущей певца в соцсетях.
Кузьмин высказался о своем романе с Пугачевой. Он утверждает, что Примадонна его "развела".