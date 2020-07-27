Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру

Германия выступила против возвращения России к формату "Большой восьмерки", на Украине окончательно отказались от сотрудничества с Россией в военной сфере, а Порошенко сбежал из Украины – эти и другие новости за 27 июля.

Новости политики

В Германии настаивают, что Россия нежеланный партнер для участия в саммите "Большой семерки". Поводом для такой позиции стал вопрос присоединения Крыма в 2014 году.



На Украине не намерены возвращаться к какому-либо сотрудничеству с Россией в сфере вооружения. В стране решили, что следует продолжать политику импортозамещения, которую начали в 2014 году.

Петр Порошенко решил сбежать из Украины в Турцию после того, как призвал людей на митинг против капитуляции. Его поступок вызвал неоднозначную реакцию у украинцев.

Оппозиционный политик Анатолий Лебедько рассказал, что в этом году выборы в Белоруссии стали первыми, когда Москва не оказывает поддержку действующей власти. Причиной, считает он, может быть обида Путина на Лукашенко.

Экономика

Эксперт рассказал, что часть пенсионеров может претендовать на пенсию в 50 тысяч рублей. При этом необходимо соблюдение ряда условий.

Армия

Российские "Панцири" в Эфиопии были уничтожены разрядом молнии. На Украине на эту новость отреагировали с издевкой, подчеркнув, что против российского оружия воюет даже природа.

Видео испытаний "убийцы" Крымского моста сочли фальшивкой. Военный командир указал на нестыковки и следы монтажа в опубликованном ролике, где запечатлен запуск "Нептуна".

Происшествия

В Москве удалось предотвратить теракт. Сообщается, что мужчина планировал совершить массовый расстрел.

Ученые зарегистрировали вспышку нового коронавируса, неизвестного ранее. Они полагают, что он может быть гораздо опаснее COVID-19 из-за более серьезных осложнений и быстрых темпов распространения.

В двоих мужчин в Москве попала молния. Они пытались скрыться от непогоды под навесом.

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