Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Германии пригрозили жестким ответом России – и все из-за результатов анализов Алексея Навального, а Владимир Путин сделал важное заявление по Крыму – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Белорусам сделали предупреждение после заявлений Тихановской о присоединении Крыма. Уверяют, что экс-кандидат далека от понимания ситуации с полуостровом.

Россия полностью "поглотит" Белоруссию. Интеграция между государствами может пойти особым путем.

В Европе нашли русский след в развернувшихся в США протестах.

Порошенко готовится в ближайшее время выступить с заявлением. Экс-президент Украины планирует занять мэрский пост.

Армия

США остерегаются Ту-160 – они признали его самым опасным самолетом ВКС.

Эксперт посоветовал "не совать нос" в Россию, поскольку в такой ситуации не исключена третья мировая война.

Жизнь

В ФРГ озвучили результаты анализов Навального. Сообщается, что у него нашли следы яда из группы "Новичка". В Европе уже продумывают ответные меры на "отравление" оппозиционера. После этого Меркель сделала заявление по отношению к России.

Со 2 сентября часть россиян получат новое пособие. Озвучены детали.

Глава Крыма Сергей Аксенов не стал скрывать, что на полуострове серьезные проблемы с водой. Он откровенно рассказал о ситуации и заявил, что власти готовы на самые фантастические предложения, лишь бы решить ситуацию. Владимир Путин выступил с новым поручением по этому вопросу.

Благодаря найденным старым картам удалось поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов.

Европейцы резко отозвались об отдыхе в России. Они не намерены ехать суда, поскольку в стране дорого и мрачно.

Шоу-бизнес

Из-за неудачного замечания работникам пожилого народного артиста России избили в Москве.

Появились фото повзрослевшей дочери Юлии Началовой. Девочка уже пошла в восьмой класс.

Стало известно о наследстве, которое оставил погибший накануне Борис Клюев. Артист успел нажить многомиллионное состояние.