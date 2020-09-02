Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
В Германии пригрозили жестким ответом России – и все из-за результатов анализов Алексея Навального, а Владимир Путин сделал важное заявление по Крыму – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
Белорусам сделали предупреждение после заявлений Тихановской о присоединении Крыма. Уверяют, что экс-кандидат далека от понимания ситуации с полуостровом.
Россия полностью "поглотит" Белоруссию. Интеграция между государствами может пойти особым путем.
В Европе нашли русский след в развернувшихся в США протестах.
Порошенко готовится в ближайшее время выступить с заявлением. Экс-президент Украины планирует занять мэрский пост.
Армия
США остерегаются Ту-160 – они признали его самым опасным самолетом ВКС.
Эксперт посоветовал "не совать нос" в Россию, поскольку в такой ситуации не исключена третья мировая война.
Жизнь
В ФРГ озвучили результаты анализов Навального. Сообщается, что у него нашли следы яда из группы "Новичка". В Европе уже продумывают ответные меры на "отравление" оппозиционера. После этого Меркель сделала заявление по отношению к России.
Со 2 сентября часть россиян получат новое пособие. Озвучены детали.
Глава Крыма Сергей Аксенов не стал скрывать, что на полуострове серьезные проблемы с водой. Он откровенно рассказал о ситуации и заявил, что власти готовы на самые фантастические предложения, лишь бы решить ситуацию. Владимир Путин выступил с новым поручением по этому вопросу.
Благодаря найденным старым картам удалось поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов.
Европейцы резко отозвались об отдыхе в России. Они не намерены ехать суда, поскольку в стране дорого и мрачно.
Шоу-бизнес
Из-за неудачного замечания работникам пожилого народного артиста России избили в Москве.
Появились фото повзрослевшей дочери Юлии Началовой. Девочка уже пошла в восьмой класс.
Стало известно о наследстве, которое оставил погибший накануне Борис Клюев. Артист успел нажить многомиллионное состояние.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Москва всерьез взялась за решение ситуации с водоснабжением полуострова