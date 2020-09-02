Что случилось сегодня: последние новости на 2 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 2 сентября
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Германии пригрозили жестким ответом России – и все из-за результатов анализов Алексея Навального, а Владимир Путин сделал важное заявление по Крыму – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика 

Белорусам сделали предупреждение после заявлений Тихановской о присоединении Крыма. Уверяют, что экс-кандидат далека от понимания ситуации с полуостровом. 

Россия полностью "поглотит" Белоруссию. Интеграция между государствами может пойти особым путем. 

В Европе нашли русский след в развернувшихся в США протестах. 

Порошенко готовится в ближайшее время выступить с заявлением. Экс-президент Украины планирует занять мэрский пост. 

Армия

США остерегаются Ту-160  – они признали его самым опасным самолетом ВКС. 

Эксперт посоветовал "не совать нос" в Россию, поскольку в такой ситуации не исключена третья мировая война. 

Жизнь

В ФРГ озвучили результаты анализов Навального. Сообщается, что у него нашли следы яда из группы "Новичка". В Европе уже продумывают ответные меры на "отравление" оппозиционера. После этого Меркель сделала заявление по отношению к России. 

Со 2 сентября часть россиян получат новое пособие. Озвучены детали. 

Глава Крыма Сергей Аксенов не стал скрывать, что на полуострове серьезные проблемы с водой. Он откровенно рассказал о ситуации и заявил, что власти готовы на самые фантастические предложения, лишь бы решить ситуацию. Владимир Путин выступил с новым поручением по этому вопросу. 

Благодаря найденным старым картам удалось поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов. 

Европейцы резко отозвались об отдыхе в России. Они не намерены ехать суда, поскольку в стране дорого и мрачно. 

Шоу-бизнес

Из-за неудачного замечания работникам пожилого народного артиста России избили в Москве. 

Появились фото повзрослевшей дочери Юлии Началовой. Девочка уже пошла в восьмой класс. 

Стало известно о наследстве, которое оставил погибший накануне Борис Клюев. Артист успел нажить многомиллионное состояние. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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