Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
МВД Белоруссии объявил Лукашенко в розыск, а в Германии озвучили результаты анализа Навального – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
Александра Лукашенко объявили в розыск в Белоруссии. МВД внес президента в список людей, пропавших без вести.
Американцы анонсировали победу Кремля в США. Полагают, что в случае переизбрания Трампа на президентский пост, он выведет страну из состава НАТО.
Немцы раскрыли данные по результатам анализов Навального. Заявления вызвали резкую реакцию в Москве.
Эксперт полагает, что на Украине Россию намеренно стравливают с НАТО, поскольку надеются на военный конфликт.
В Германии озвучили возможные сроки, на которые будет заморожен проект "Северного потока – 2" из-за случая с Навальным.
Армия
Запад предложил новую альтернативу Су-57. Американцы недоумевают, как истребитель может конкурировать с современным F-35.
Украинские военные разнесли свой же беспилотник. За всем наблюдали военные на Донбассе.
Российским самолетам не удалось перехватить американцев вблизи Крыма. Военные США придумали уловку, которая позволила максимально приблизиться к границам России.
Жизнь
Вид Зеленского перед японцами сочли возмутительным. Президент Украины не в первый раз нарушает все принятые правила политического этикета.
После новостей об "отравлении" Навального, о себе дала знать Юлия Скрипаль. Она дала ответ по поводу спорного сходства симптомов, появляющихся после "Новичка".
Экономика
Россиянам сделали предупреждение по поводу цен на продукты и одежду.
Шоу-бизнес
Галкин показал Пугачеву дома в непринужденной обстановке. Для поклонников Примадонна раскрылась с неожиданной стороны.
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым сбежали из России.
Станислав Садальский резко высказался о Канделаки. Он указал, что у телеведущей растут усы и назвал ее оскорбительным словом.
Во время съемок "Пусть говорят" произошел скандал. Ведущему пришлось попросить охранников вывести известного артиста.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля