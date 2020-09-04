Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

МВД Белоруссии объявил Лукашенко в розыск, а в Германии озвучили результаты анализа Навального – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Александра Лукашенко объявили в розыск в Белоруссии. МВД внес президента в список людей, пропавших без вести.

Американцы анонсировали победу Кремля в США. Полагают, что в случае переизбрания Трампа на президентский пост, он выведет страну из состава НАТО.

Немцы раскрыли данные по результатам анализов Навального. Заявления вызвали резкую реакцию в Москве.

Эксперт полагает, что на Украине Россию намеренно стравливают с НАТО, поскольку надеются на военный конфликт.

В Германии озвучили возможные сроки, на которые будет заморожен проект "Северного потока – 2" из-за случая с Навальным.

Армия

Запад предложил новую альтернативу Су-57. Американцы недоумевают, как истребитель может конкурировать с современным F-35.

Украинские военные разнесли свой же беспилотник. За всем наблюдали военные на Донбассе.

Российским самолетам не удалось перехватить американцев вблизи Крыма. Военные США придумали уловку, которая позволила максимально приблизиться к границам России.

Жизнь

Вид Зеленского перед японцами сочли возмутительным. Президент Украины не в первый раз нарушает все принятые правила политического этикета.

После новостей об "отравлении" Навального, о себе дала знать Юлия Скрипаль. Она дала ответ по поводу спорного сходства симптомов, появляющихся после "Новичка".

Экономика

Россиянам сделали предупреждение по поводу цен на продукты и одежду.

Шоу-бизнес

Галкин показал Пугачеву дома в непринужденной обстановке. Для поклонников Примадонна раскрылась с неожиданной стороны.

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым сбежали из России.

Станислав Садальский резко высказался о Канделаки. Он указал, что у телеведущей растут усы и назвал ее оскорбительным словом.

Во время съемок "Пусть говорят" произошел скандал. Ведущему пришлось попросить охранников вывести известного артиста.