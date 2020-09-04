Что случилось сегодня: последние новости на 4 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 4 сентября
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

МВД Белоруссии объявил Лукашенко в розыск, а в Германии озвучили результаты анализа Навального – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

Александра Лукашенко объявили в розыск в Белоруссии. МВД внес президента в список людей, пропавших без вести. 

Американцы анонсировали победу Кремля в США. Полагают, что в случае переизбрания Трампа на президентский пост, он выведет страну из состава НАТО. 

Немцы раскрыли данные по результатам анализов Навального. Заявления вызвали резкую реакцию в Москве. 

Эксперт полагает, что на Украине Россию намеренно стравливают с НАТО, поскольку надеются на военный конфликт. 

В Германии озвучили возможные сроки, на которые будет заморожен проект "Северного потока – 2" из-за случая с Навальным. 

Армия

Запад предложил новую альтернативу Су-57. Американцы недоумевают, как истребитель может конкурировать с современным F-35. 

Украинские военные разнесли свой же беспилотник. За всем наблюдали военные на Донбассе. 

Российским самолетам не удалось перехватить американцев вблизи Крыма. Военные США придумали уловку, которая позволила максимально приблизиться к границам России. 

Жизнь

Вид Зеленского перед японцами сочли возмутительным. Президент Украины не в первый раз нарушает все принятые правила политического этикета. 

После новостей об "отравлении" Навального, о себе дала знать Юлия Скрипаль. Она дала ответ по поводу спорного сходства симптомов, появляющихся после "Новичка". 

Экономика

Россиянам сделали предупреждение по поводу цен на продукты и одежду. 

Шоу-бизнес

Галкин показал Пугачеву дома в непринужденной обстановке. Для поклонников Примадонна раскрылась с неожиданной стороны. 

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым сбежали из России. 

Станислав Садальский резко высказался о Канделаки. Он указал, что у телеведущей растут усы и назвал ее оскорбительным словом. 

Во время съемок "Пусть говорят" произошел скандал. Ведущему пришлось попросить охранников вывести известного артиста.

Евгения НАГОРСКАЯ

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