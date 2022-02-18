Популярная европейская страна упростила въезд для российских туристов

Посетить Австрию в упрощенном порядке можно будет с 22 февраля

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, которая сохраняется в мире, некоторые страны готовы идти на уступки и ослабление карантинных ограничений. Например, Австрия, которая прославилась достаточно жесткими требованиями к соблюдению мер профилактики распространения COVID-19, существенно упростила въезд в страну.

Так, с 22 февраля, посещение территории этого европейского государства разрешено при наличии отрицательного ПЦР-теста. Таким образом, российские туристы смогут отправиться в Австрию всего по одному ковидному документу – достаточно предъявить доказательство отсутствия инфекции в организме.

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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