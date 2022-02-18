Посетить Австрию в упрощенном порядке можно будет с 22 февраля

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, которая сохраняется в мире, некоторые страны готовы идти на уступки и ослабление карантинных ограничений. Например, Австрия, которая прославилась достаточно жесткими требованиями к соблюдению мер профилактики распространения COVID-19, существенно упростила въезд в страну.



Так, с 22 февраля, посещение территории этого европейского государства разрешено при наличии отрицательного ПЦР-теста. Таким образом, российские туристы смогут отправиться в Австрию всего по одному ковидному документу – достаточно предъявить доказательство отсутствия инфекции в организме.