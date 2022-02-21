Статистика по коронавирусу на 21 февраля

Статистика по коронавирусу на 21 февраля
Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
Инфекция унесла жизни 735 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует сводку по состоянию заболеваемости в России на 21 февраля 2022 года. За минувшие сутки в стране болезнь подхватили еще 152 337 граждан. В стенах больниц оказались россиян, излечиться от инфекции смогли 127 494 человека, госпитализированы 8 835. Скончались же 735 граждан.

Лидерство в суточном приросте удерживает Санкт-Петербург, где зафиксировано еще 9043 случая, далее следует Красноярский край, которые занимает вторую строчку уже несколько дней – в регионе выявлено еще 5297 заболевших за сутки. Следом идет Пермский край с 5093 зараженными за день.

Всего пандемия унесла за два года 346 235 россиян. Перенести заболевание успели 15 522 756 граждан, выздоровели 12 492 732.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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