Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
843 новости
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует статистику по заболеваемости в России по состоянию на 21 марта. За минувший день в стране зафиксировали еще 28 709 новых случаев заражения. Выздороветь смогли 61 938 россиян, за сутки число летальных исходов составило 409.
За день лидером по приросту зараженных стал Свердловская область с 1656 заболевшими. Далее следует Санкт-Петербург и Воронежская область – по 1352 и 933 зараженных за день соотвественно.
Всего из-за последствий, вызванных ковидом, скончался 364 901, за все время пандемии выздоровели 16 271 880 россиян, заразился 17 611 401.
Пекин не оправдал надежд Вашингтона
Один дорогой гость из Незалежной даже брызнул перцовкой в лицо ребенку