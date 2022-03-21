Скончались 409 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует статистику по заболеваемости в России по состоянию на 21 марта. За минувший день в стране зафиксировали еще 28 709 новых случаев заражения. Выздороветь смогли 61 938 россиян, за сутки число летальных исходов составило 409.

За день лидером по приросту зараженных стал Свердловская область с 1656 заболевшими. Далее следует Санкт-Петербург и Воронежская область – по 1352 и 933 зараженных за день соотвественно.

Всего из-за последствий, вызванных ковидом, скончался 364 901, за все время пандемии выздоровели 16 271 880 россиян, заразился 17 611 401.