Статистика по коронавирусу на 20 мая

Статистика по коронавирусу на 20 мая
Sheldon Cooper/www.globallookpress.com
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Скончались 96 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в стране на 20 мая. Так, в стране за день выявили еще 5 089
заболевших, выздоровели 6 173 человека, умерли 96

Первое место среди регионов занимает Москва с 306 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область – по 357 и 206 заболевших соответственно.

С начала пандемии в стране коронавирусом переболели 18 283 706 человек, скончались 378 168, выздоровел 17 676 801.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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