Статистика по коронавирусу на 27 мая

Статистика по коронавирусу на 27 мая
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
продолжениеСтатистика по коронавирусу в России на 28 мая
Скончались еще 84 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку на 27 мая. За минувшие сутки в стране выявили еще 4 619 случаев, скончались 94, выздоровели 6 064.

Первое место по регионам остается за Москвой с 319 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область – по 317 и 199 зараженных соответственно.

С начала пандемии в России выявили 18 315 292 случая, скончались 378 784, выздоровели 17 719 596.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей