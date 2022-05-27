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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку на 27 мая. За минувшие сутки в стране выявили еще 4 619 случаев, скончались 94, выздоровели 6 064.
Первое место по регионам остается за Москвой с 319 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область – по 317 и 199 зараженных соответственно.
С начала пандемии в России выявили 18 315 292 случая, скончались 378 784, выздоровели 17 719 596.
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