Погибло меньше сотни человек за день

Число заражений, по данным на 2 июня, увеличилось на 4 262. Было госпитализировано 1 965 граждан с подтвержденной болезнью. Вылечиться удалось 4 976, а погибли 85 пациентов, сообщает Оперштаб по ковиду в стране.

Статистика заражений в Москве возросла на 353. По Московской области выявили еще 221 больного. Количество заболеваний в Санкт-Петербурге за сутки составило 291.

Всего по в России было выявлено 18 339 776 заражений COVID-19 за последние два года. Зафиксировано 17 749 960 выздоровлений и 379 285 смертей за все время.

Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что у пандемии коронавируса есть и положительные стороны. К примеру, люди стали бдительнее, чаще моют руки. Также у многих уже сформировался иммунитет к инфекции, что тоже, по его словам, можно отнести к благоприятным последствиям, передает МИР24.

