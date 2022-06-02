Статистика по коронавирусу в России на 2 июня

Статистика по коронавирусу в России на 2 июня
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Погибло меньше сотни человек за день

Число заражений, по данным на 2 июня, увеличилось на 4 262. Было госпитализировано 1 965 граждан с подтвержденной болезнью. Вылечиться удалось 4 976, а погибли 85 пациентов, сообщает Оперштаб по ковиду в стране. 

Статистика заражений в Москве возросла на 353. По Московской области выявили еще 221 больного. Количество заболеваний в Санкт-Петербурге за сутки составило 291. 

Всего по в России было выявлено 18 339 776 заражений COVID-19 за последние два года. Зафиксировано 17 749 960 выздоровлений и 379 285 смертей за все время. 

Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что у пандемии коронавируса есть и положительные стороны. К примеру, люди стали бдительнее, чаще моют руки. Также у многих уже сформировался иммунитет к инфекции, что тоже, по его словам, можно отнести к благоприятным последствиям, передает МИР24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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