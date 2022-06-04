Статистика по коронавирусу в России на 4 июня

Статистика по коронавирусу в России на 4 июня
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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Погибло 82 человека за сутки

Количество заражений ковидом за сутки составило 4 101. Еще 1 493 граждан с подтвержденным диагнозом доставили в больницу для лечения. Выздоровели 5 132 человека, а 82 скончались, сообщает Оперштаб по COVID в России. 

Больше всего случаев болезни в Москве, где обнаружили 272 инфицированных. Следом идет Санкт-Петербург с 263 заболевшими. Замыкает тройку по темпам прироста Московская область, где за день вирус нашли у 246 жителей.

Всего, по данным на 4 июня, в стране было выявлено 18 348 065 случаев заражения. Количество выздоровлений составило 17 760 326, от последствий болезни погибло 379 445 пациентов. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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