Погибло 82 человека за сутки

Количество заражений ковидом за сутки составило 4 101. Еще 1 493 граждан с подтвержденным диагнозом доставили в больницу для лечения. Выздоровели 5 132 человека, а 82 скончались, сообщает Оперштаб по COVID в России.

Больше всего случаев болезни в Москве, где обнаружили 272 инфицированных. Следом идет Санкт-Петербург с 263 заболевшими. Замыкает тройку по темпам прироста Московская область, где за день вирус нашли у 246 жителей.

Всего, по данным на 4 июня, в стране было выявлено 18 348 065 случаев заражения. Количество выздоровлений составило 17 760 326, от последствий болезни погибло 379 445 пациентов.