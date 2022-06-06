Статистика по коронавирусу в России на 6 июня

Статистика по коронавирусу в России на 6 июня
Фото: pexels.com
Суточный прирост больных составил около 3,3 тысяч человек

За последние сутки ковид нашли еще у 3 349 жителей России. Число госпитализаций, согласно последним данным Оперштаба, составило 662. Выздоровело 3 492 человека, а 64 от последствий болезни скончались.

Больше всего заражений зафиксировали в – Санкт-Петербурге, где обнаружено еще 242 больных. Следом идет Москва с 189 заболевшими. Замыкает тройку Волгоградская область – там инфекция оказалась у 130 жителей. 

Всего за все время пандемии в стране было зарегистрировано 18 355 200 случаев коронавируса. Общее количество выздоровлений доросло до 17 767 753 , а смертей до 379 584.

Согласно статистике, смертность от COVID в России в последнее время упала до значений весны 2020 года, пишет МИР24.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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