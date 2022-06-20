Статистика по коронавирусу в России на 20 июня

Статистика по коронавирусу в России на 20 июня
Фото: Mufid Majnun / Unsplash.com
Всего было зафиксировано более 18,4 млн инфицирований в стране

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России стало больше на 2 667 за минувшие сутки. Было госпитализировано 626 человек, с подтвержденным диагнозом. Выздороветь удалось 2 723 пациентам, а 54 скочались, передает Оперштаб по ковиду. 

В Москве выявили 161 больного, в Московской области еще 172. В Санкт-Петербурге суточное число заражений составило 206.

Всего, по данным на 20 июня 2022 года, в стране выявили 18 400 927 случаев заболевания COVID-19. Всего от последствий болезни погибли 380 517 граждан. Число выздоровлений доросло до 17 825 397. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока новых рекомендаций по срокам ревакцинации от коронавируса нет. Делать прививку, как и прежде, нужно раз в полгода, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением инфекции, передает телеканал "360".

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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