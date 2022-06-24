Скончались 65 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по заболеваемости в России на 24 июня. За минувшие сутки в результате инфекции скончались 65 человек, выздоровели 3 225, заразились еще 3 154 россиянина.

Первое место среди российских городов занимает Москва с 240 случаями. Далее следуют Петербург и Подмосковье с 227 и 199 заболеваниями.

С начала пандемии в стране переболели 18 412 805 человек, скончались 380 776, выздоровели 17 839 346 россиян.