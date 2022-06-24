Статистика по коронавирусу на 24 июня

Статистика по коронавирусу на 24 июня
Michael Kappeler/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Скончались 65 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по заболеваемости в России на 24 июня. За минувшие сутки в результате инфекции скончались 65 человек, выздоровели 3 225, заразились еще 3 154 россиянина.

Первое место среди российских городов занимает Москва с 240 случаями. Далее следуют Петербург и Подмосковье с 227 и 199 заболеваниями.

С начала пандемии в стране переболели 18 412 805 человек, скончались 380 776,  выздоровели 17 839 346 россиян.

Источник: Опештаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Великобритания нанесла новый удар по России

Потоки санкций не иссякают

Танкеры с российской нефтью стали таинственно пропадать посреди океана

Происходящему нашли вероятное объяснение журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей