Статистика по коронавирусу в России на 11 июля

Статистика по коронавирусу в России на 11 июля
Фото: Fusion Medical Animation/ unsplash.com
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Оперативный штаб по распространению ковида в России сообщил о 3 097 новых заражениях вирусом за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 634 человека. Еще 2 296 смогли выздороветь, а 38 от последствий болезни погибли. 

По данным на 11 июля, в Москве число заражений увеличилось на 514. По области обнаружили еще 222 больных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 269 случаев инфекции.

Всего за все время пандемии в России выявили 18 465 308 случаев заражения COVID-19 и 17 890 856 выздоровлений. На фоне болезни скончались 381 621 человек.

Эксперты заявляют, что в последнее время ковид стал практически неотличим от других ОРВИ по течению и симптомам. При этом заражение продолжает вызывать различные обострения другого типа заболеваний, передает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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