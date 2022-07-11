Оперативный штаб по распространению ковида в России сообщил о 3 097 новых заражениях вирусом за минувшие сутки. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 634 человека. Еще 2 296 смогли выздороветь, а 38 от последствий болезни погибли.

По данным на 11 июля, в Москве число заражений увеличилось на 514. По области обнаружили еще 222 больных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 269 случаев инфекции.

Всего за все время пандемии в России выявили 18 465 308 случаев заражения COVID-19 и 17 890 856 выздоровлений. На фоне болезни скончались 381 621 человек.

Эксперты заявляют, что в последнее время ковид стал практически неотличим от других ОРВИ по течению и симптомам. При этом заражение продолжает вызывать различные обострения другого типа заболеваний, передает RT.