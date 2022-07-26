Скончались 47 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России на 26 июля. За сутки в стране выявили 6 183 случая, скончались 47, выздоровели 5 422 человека.

Первое место по стране занимает Москва с 2037 случаями, далее следуют Петербург и Подмосковье, где выявили 794 и 256 зараженных за день соответственно.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 18 545 009 случаев, умерли 382 236, выздоровели 17 948 330 человек.