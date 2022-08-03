Скончались 43 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране. За день медики выявили еще14 638 новых случаев, зафиксировано 43 летальных исхода, вылечились 10 266 россиян.

Первое место среди регионов занимает Москва с 5720 заболевшими за сутки, далее следуют Петербург и Московская область с 1781 и 906 заболевшими соответственно.

С начала пандемии в стране выявили 18 636 741 новый случай, скончались 382 560, выздоровели 18 000 314.