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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране. За день медики выявили еще14 638 новых случаев, зафиксировано 43 летальных исхода, вылечились 10 266 россиян.
Первое место среди регионов занимает Москва с 5720 заболевшими за сутки, далее следуют Петербург и Московская область с 1781 и 906 заболевшими соответственно.
С начала пандемии в стране выявили 18 636 741 новый случай, скончались 382 560, выздоровели 18 000 314.
Такого напряжения современный мир еще не знал
Москва не занимается благотворительностью - особенно с недружественными странами