В некоторых странах заболеваемость рекордно возросла

Суточное количество заражений ковидом в России составило 23 771, в больницы попали еще 2 666 граждан, у которых обнаружена инфекция. Выздороветь удалось 14 552 пациентам, а 56 скончались от последствий болезни, сообщает Оперштаб по распространению коронавируса в стране.

За минувшие сутки количество заболевших в Москве возросло на 8 608, а в Московской области на 1 525. В Санкт-Петербурге выявили 2 894 больных COVID-19.

Всего в России было зафиксировано 18 770 657 заражений коронавирусом за все время. Число выздоровлений составляет 18 075 720, а смертей 382 902.

В Южной Корее заболеваемость ковидом достигла рекордных за последние четыре месяца значений, сообщает МИР 24. За сутки в республике выявили 151 792 новых случая.