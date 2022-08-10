Впервые с марта: суточный прирост больных ковидом превысил 23 тысячи

Впервые с марта: суточный прирост больных ковидом превысил 23 тысячи
Фото: JC Gellidon/unsplash.com
В некоторых странах заболеваемость рекордно возросла

Суточное количество заражений ковидом в России составило 23 771, в больницы попали еще 2 666 граждан, у которых обнаружена инфекция. Выздороветь удалось 14 552 пациентам, а 56 скончались от последствий болезни, сообщает Оперштаб по распространению коронавируса в стране. 

За минувшие сутки количество заболевших в Москве возросло на 8 608, а в Московской области на 1 525. В Санкт-Петербурге выявили 2 894 больных COVID-19. 

Всего в России было зафиксировано 18 770 657 заражений коронавирусом за все время. Число выздоровлений составляет 18 075 720, а смертей 382 902.

В Южной Корее заболеваемость ковидом достигла рекордных за последние четыре месяца значений, сообщает МИР 24. За сутки в республике выявили 151 792 новых случая. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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