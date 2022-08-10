Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Суточное количество заражений ковидом в России составило 23 771, в больницы попали еще 2 666 граждан, у которых обнаружена инфекция. Выздороветь удалось 14 552 пациентам, а 56 скончались от последствий болезни, сообщает Оперштаб по распространению коронавируса в стране.
За минувшие сутки количество заболевших в Москве возросло на 8 608, а в Московской области на 1 525. В Санкт-Петербурге выявили 2 894 больных COVID-19.
Всего в России было зафиксировано 18 770 657 заражений коронавирусом за все время. Число выздоровлений составляет 18 075 720, а смертей 382 902.
В Южной Корее заболеваемость ковидом достигла рекордных за последние четыре месяца значений, сообщает МИР 24. За сутки в республике выявили 151 792 новых случая.
Украинские политики активно разгоняли тему готовящегося "удара" по городу
В Москве привыкли к заявлениям за гранью разумного