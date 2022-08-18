35 тысяч заболевших: статистика по коронавирусу в России на 18 августа

35 тысяч заболевших: статистика по коронавирусу в России на 18 августа
Фото: www.unsplash.com
Вирус оборвал жизни 62 человек

Резкое увеличение темпов прироста новых зараженных коронавирусом вселяет серьезные опасения. В некоторых регионах нашей страны уже начинают склоняться к возобновлению COVID-ограничений: введению масочного режима и так далее. Такие решения обоснованы увеличением числа заболевших. Только за минувшие сутки в нашей стране выявили 35 809 новых носителей пресловутой заразы.

Сложнее всего ситуация складывается вас Белокаменной. Там за сутки заболели 9 080 человек. Следом идет Культурная столица с показателем в 3 845 инфицированных. Третье место в печальном антирейтинге досталось Московской области, там заболели 3 053 человека.

При этом медики делают все возможное для того, чтобы излечить пациентов, за сутки они поставили на ноги21 491 россиянина. К сожалению, за 24 часа вирус оборвал жизненные пути 62 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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