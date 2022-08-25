Уровень заболеваемости остается на высоком уровне

За минувшие сутки ковид обнаружили у 43 919 жителей России. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 3 936 граждан, еще 30 775 удалось вылечиться, а 71 пациент стал жертвой болезни. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

Больше всего зараженных в Москве – 8 874 человека. В Московской области выявлено 2 958 больных. Количество заражений в Санкт-Петербурге возросло на 4 423.

Всего в стране было зарегистрировано 19 265 521 случай COVID-19, из которых 18 401 387 – выздоровления. Число смертей за все время пандемии составляет 383 829.

Британские ученые обнаружили новые данные о заразности человека, у которого подтвердился коронавирус. Предыдущие сведения о том, что больной с легкой формой инфекции перестает быть заразным через семь дней оказались недостоверными – в четверти случаев человек может оставаться источником заражения еще в течение семи дней, передает телеканал "360".