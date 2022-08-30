Статистика по коронавирусу в России на 30 августа

Статистика по коронавирусу в России на 30 августа
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает буйствовать в нашей стране

Медики, простые обыватели, а также профильные специалисты с тревогой наблюдают за развитием событий в сфере эпидемиологии. Как известно, коварное коронавирусное заболевание снова стало активно распространяться по территории Российской Федерации. Так, только за прошлый день в нашей стране заболели 37 067 человек.

Больше всего инфицированных, по печальной традиции, выявлено в Белокаменной. Там за сутки обнаружили 4 405 зараженных москвичей. На втором месте расположилась Культурная столица, сообщается о 3 497 новых заболевших среди жителей Санкт-Петербурга. Третье место досталось Московской области, в этом регионе опасную инфекцию подхватили еще 1 073 человека.

При этом за 24 часа жертвами инфекции стали еще 94 пациента. За тот же период врачам удалось вылечить 36 729 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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