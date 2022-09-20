Вирус активно распространяется по территории нашей страны

Вот уже несколько лет жители России да и всего мира бок о бок живут с такой опасной заразой, как COVID-19. Недавно в нашей стране снова существенно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Показатели ежедневного прироста зараженных очень высокие – только за прошедшие сутки заболели 46 474 человека.



Чаще всего люди подхватывают инфекцию в Москве – там за день заболел 4 171 местный житель. Второе место за Культурной столицей, там заразились 4 110 петербуржцев. Следом идет Воронежская область с показателем в 1 958 инфицированных.

При этом за сутки медики смогли вылечить 52 194 пациентов. К сожалению, 98 инфицированных спасти не удалось.