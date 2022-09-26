Статистика по коронавирусу в России на 26 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 26 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция активно распространяется по территории нашей страны

К сожалению, эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации снова оставляет желать лучшего. Пресловутый COVID-19 опять активно заражает россиян. Только за минувшие сутки в нашей стране обнаружили 40 188 новых носителей заразы.

Больше всего заболевших, по печальной традиции, в Златоглавой. Московские медики отчитались о приросте в 2 438 инфицированных. На втором месте – Северная столица, там заболели еще 2 470 петербуржцев. Замыкает тройку антилидеров Свердловская область. В этом регионе обнаружили еще 2 367 инфицированных.

При этом за сутки медикам удалось излечить от опасного заболевания 44 257 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 85 инфицированных скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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