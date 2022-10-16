Темпы заболеваемости заметно снизились

Пока рано говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией, однако статистические данные демонстрируют, что после очередного всплеска распространения опасной заразы темпы заболеваемости в России заметно снизились. Так, за прошедшие сутки в нашем государстве заболели 12 354 человека.



Больше всего новых инфицированных выявлено в Свердловской области, там заболели 1 109 человек. На втором месте – Москва с показателем в 948 человек. Третье место досталось Культурной столице, в Петербурге заразились 726 человек.

При этом за сутки профильным экспертам удалось полностью вылечить 18 441 пациента. К сожалению, вирус унес жизни 94 человек.