Статистика по коронавирусу в России на 16 октября

Статистика по коронавирусу в России на 16 октября
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Темпы заболеваемости заметно снизились

Пока рано говорить о полной победе над коронавирусной инфекцией, однако статистические данные демонстрируют, что после очередного всплеска распространения опасной заразы темпы заболеваемости в России заметно снизились. Так, за прошедшие сутки в нашем государстве заболели 12 354 человека.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Свердловской области, там заболели 1 109 человек. На втором месте – Москва с показателем в 948 человек. Третье место досталось Культурной столице, в Петербурге заразились 726 человек.

При этом за сутки профильным экспертам удалось полностью вылечить 18 441 пациента. К сожалению, вирус унес жизни 94 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Всего 5 секунд": ВС РФ нашли способ разобраться с артиллерией НАТО на Украине

Новейшее российское оружие испытали в боях

Мощный ракетный удар: под Киевом прогремели взрывы

Тревогу бьют власти области

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей