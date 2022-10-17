Всего в стране зафиксировано более 388,9 тыс смертельных исходов

Количество заражений ковидом в России, по данным на 17 октября, составило 10 403. Всего в стране было выявлено 21 314 957 случаев болезни за все время распространения инфекции, передает Оперштаб.

По последним данным, за минувшие сутки в стране выявлено 14 513 выздоровлений. Всего было зафиксировано 20 618 358 случаев излечения. Также скончались еще 92 человека – общее количество жертв коронавируса в стране составляет 388 993.

Наибольший суточный прирост в Свердловской области – там обнаружили 895 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 709 заболевшими. В Москве выявлено 676 заражений.

Врачи предупреждают, что, несмотря на снижение тяжести болезни, она до сих пор может вызывать тяжелые последствия. Больше всего риску подвержены люди, страдающие ожирением, передает РИА ФАН.