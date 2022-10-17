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Количество заражений ковидом в России, по данным на 17 октября, составило 10 403. Всего в стране было выявлено 21 314 957 случаев болезни за все время распространения инфекции, передает Оперштаб.
По последним данным, за минувшие сутки в стране выявлено 14 513 выздоровлений. Всего было зафиксировано 20 618 358 случаев излечения. Также скончались еще 92 человека – общее количество жертв коронавируса в стране составляет 388 993.
Наибольший суточный прирост в Свердловской области – там обнаружили 895 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 709 заболевшими. В Москве выявлено 676 заражений.
Врачи предупреждают, что, несмотря на снижение тяжести болезни, она до сих пор может вызывать тяжелые последствия. Больше всего риску подвержены люди, страдающие ожирением, передает РИА ФАН.
Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время
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