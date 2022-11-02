Вирус продолжает заражать наших сограждан

Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации постепенно приходит в норму. Однако люди до сих пор подхватывают неприятную инфекцию. В профильном штабе сообщили, что за прошедшие сутки в нашей стране COVID-19 заразились 6 385 человек.



Больше всего людей заболели в Златоглавой, московские медики сообщили об 966 новых случаях инфицирования. На втором месте расположилась Северная столица, там заболел 461 петербуржец. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе заразу подхватили 384 человека.

При этом за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 10 241 пациента. К сожалению, судьба распорядилась так, что 68 инфицированных умерли.