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Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации постепенно приходит в норму. Однако люди до сих пор подхватывают неприятную инфекцию. В профильном штабе сообщили, что за прошедшие сутки в нашей стране COVID-19 заразились 6 385
человек.
Больше всего людей заболели в Златоглавой, московские медики сообщили об 966 новых случаях инфицирования. На втором месте расположилась Северная столица, там заболел 461 петербуржец. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе заразу подхватили 384 человека.
При этом за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 10 241 пациента. К сожалению, судьба распорядилась так, что 68 инфицированных умерли.
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