Статистика по коронавирусу в России на 2 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 2 ноября
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает заражать наших сограждан

Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации постепенно приходит в норму. Однако люди до сих пор подхватывают неприятную инфекцию. В профильном штабе сообщили, что за прошедшие сутки в нашей стране COVID-19 заразились 6 385 человек.

Больше всего людей заболели в Златоглавой, московские медики сообщили об 966 новых случаях инфицирования. На втором месте расположилась Северная столица, там заболел 461 петербуржец. Третье место досталось Свердловской области, в этом регионе заразу подхватили 384 человека.

При этом за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 10 241 пациента. К сожалению, судьба распорядилась так, что 68 инфицированных умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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