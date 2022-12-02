Статистика по коронавирусу в России на 2 декабря

Всего в стране погибло от инфекции более 392 тыс человек

За минувшие сутки количество заражений коронавирусом выросло на 6 721. С наличием COVID-19 в больницы поступило 1 150 пациентов. Суточное число выздоровлений составило 5 684, а смертельных исходов 57. Об этом сообщает Оперштаб по коронавирусу в России.

Больше всего случаев болезни было зафиксировано в Москве – 1 190 человек с подтвержденным диагнозом. По области обнаружили еще 215 больных. В Санкт-Петербурге ковид нашли у 730 граждан.

Общее число заражений в стране, по данным на 2 декабря, доросло до 21,6 млн. Количество выздоровлений составляет более 21 млн. От последствий болезни погибли 392 тыс человек.

Ранее Центр им. Н. Ф. Гамалеи разработали вакцину от штаммов "дельта" и "омикрон". В России она уже получила патент, сообщает телеканал "360".