COVID-19 продолжает распространяться по территории нашей страны

Ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в России вызывает определенную тревогу у общественности и профильных специалистов. В последнее время в этом вопросе опять ухудшилось положение дел. Так, только за минувшие сутки в России выявили 5 810 новых заболевших.



Больше всего зараженных обнаружено в Первопрестольной. Там за день заболели 1 420 москвичей. Второе место у Культурной столицы, среди петербуржцев выявлено 717 зараженных COVID-19 людей. Замыкает тройку антилидеров Башкортостан, там инфекцию подхватил 341 местный житель.

В то же время, врачи продолжают бороться за жизни россиян, не покладая рук. За сутки им удалось полностью вылечить7 695 инфицированных. К сожалению, 50 человек скончались.